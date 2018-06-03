«Русал» может получить в Африке «гигантский проект»

Гвинея планирует передать «Русалу» разработку месторождения глинозема, что может стать «гигантским проектом, заявил председатель Национальной ассамблеи Гвинеи Клод Кори Кондиано.

«В настоящее время, видя, насколько Россия эффективно участвует на мировом рынке в этом секторе, мы передали президенту проект договора по передаче «Русалу» месторождения, где занимаются добычей и переработкой глинозема», – сказал Кондиано на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, передает ТАСС.



По его словам, если договор будет «доведен до ума», он станет «гигантским проектом, который заставит обзавидоваться всех наших новых друзей, потому что доля России на гвинейском рынке будет неуклонно расти».

Отмечается, что Володин и Кондиано встретились в преддверии международного форума «Развитие парламентаризма», который пройдет 4-5 июня в Москве.

Напомним, 6 апреля США заявили о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний. В список американского минфина, среди прочих бизнесменов, попал Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».

В конце мая «Русал» возобновила поставки алюминия некоторым клиентам. Дерипаска покинул совет директоров «Русала».