«Русал» возобновил поставки алюминия ряду клиентов

Подконтрольная Олегу Дерипаске компания «Русал», попавшая под санкции США, на прошлой неделе возобновила поставки алюминия некоторым клиентам.

«Алюминий отгружается на корабли. Компании с действующими контрактами начинают принимать поставки», – сообщил источник в металлургической промышленности, передает Reuters.

По словам собеседников, стороны обсуждают поставки существенных объемов алюминия.



Напомним, 6 апреля США заявили о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний. В список американского минфина, среди прочих бизнесменов, попал Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».