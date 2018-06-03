Руанда собралась закупить у России системы ПВО

Россия обсуждает с Руандой поставки систем противовоздушной обороны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров в воскресенье находится с рабочей поездкой в Руанде, где проводит встречу с местным главой МИД Луиз Мушикивабо, передает ТАСС.

Лавров отметил, что на вооружении руандийских сил безопасности, армии, правоохранительных органов есть наши вертолеты, машины «Урал» и стрелковое оружие, передает РИА «Новости».