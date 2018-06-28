ПАСЕ оценила ситуацию с правами геев в Чечне на основе газетных статей

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой высказалась о положении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ) в Чечне.

«За» принятие резолюции высказались 33 депутата, «против» не было ни одного, один депутат воздержался. Всего по этому пункту повестки голосовали 34 депутата из 300, передает РИА «Новости».

Резолюция была создана на основе доклада бельгийского парламентария Пита де Брюна по теме «Преследование ЛГБТИ-представителей в Чеченской Республике (Российская Федерация)». При этом сам докладчик в Чечне никогда не был, а в качестве источников, по собственному признанию, пользовался статьями в СМИ и информацией от неуказанных третьих лиц.

В резолюции, которая носит рекомендательный характер, отмечается, что «на сегодняшний день более 114 лиц ЛГБТИ и их семей бежали из Чеченской Республики и находились в других регионах Российской Федерации, других государствах-членах Совета Европы и за ее пределами».

В ПАСЕ напоминают, что Россия «в качестве государства-члена Совета Европы ответственна за обеспечение соблюдения положений Европейской конвенции о правах человека (СЕД №5) на всей территории».

В резолюции также указано, что ПАСЕ призывает Россию «провести беспристрастное и эффективное расследование преследований лиц ЛГБТИ в Чеченской Республике и обеспечить, наказание виновных» или провести независимое международное расследование.

Кроме того, ассамблея потребовала «обеспечить юридическую и физическую защиту жертв, членов их семей и свидетелей преследования лиц ЛГБТИ в Чеченской Республике».

В мае и.о. министра юстиции России Александр Коновалов заявил, что в Чечне проверка не выявила как нарушений прав членов ЛГБТИ-сообщества, так и не обнаружила самих представителей меньшинств.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила возбудить дело о пытках геев в Чечне.