Названа причина крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

Межгосударственный авиационный комитет сообщил, почему вертолет Ми-8 в апреле потерпел крушение в Хабаровске, жертвами тогда стали шесть человек.

МАК сообщает, что после того, как метеоусловия ухудшились, экипаж «не сумел визуально определить место начала третьего разворота». Разворот был выполнен с запозданием – на 1,6 км дальше расчетной точки.

В результате вертолет врезался в вышку широковещательной радиостанции и упал, «разрушился и сгорел, экипаж и тренируемые КВС погибли», передает РИА «Новости».

Столкновение с 173-метровой вышкой произошло на высоте 140 метров при скорости 140 км/ч.

Напомним, в результате падения вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток» в Хабаровске погибли шесть человек.