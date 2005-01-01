Президент Португалии предложил Трампу обсудить с Путиным Роналду

Португальский президент Марселу Ребелу ди Соза попросил главу Белого дома Дональда Трампа «не забыть» упомянуть на встрече с российским лидером Владимиром Путиным футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Вы говорили о футболе, позвольте мне попросить вас кое о чем, – в шутку сказал ди Соза. – не забудьте (сказать Путину), что у Португалии лучший игрок в мире, которого зовут Криштиану Роналду».

Он также попросил Трампа, если тот поедет в Россию во время чемпионата мира по футболу, помнить, что «Португалия по-прежнему там и хочет выиграть», передает ТАСС.

Ди Соза передал Трампу привет от Путина, с которым встречался на прошлой неделе.

Трамп также ответил шуткой, заявив, что ди Соза не сможет победить на выборах, если противником будет Роналду.

«Несомненно, и вы это знаете, Португалия – это не Соединенные Штаты», – заявил в ответ ди Соза.

Трамп признался, что является «поклонником футбола, совсем немного», но у него нет времени смотреть матчи. При этом он отметил, что Россия проделывает фантастическую работу в рамках ЧМ-2018: «Это здорово, даже если вы не поклонник футбола».

Напомним, двухчасовая беседа президента России с советником американского президента Джоном Болтоном закончилась договоренностью о встрече лидеров двух стран.