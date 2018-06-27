МИД раскрыл темы разговора Лаврова и Болтона

Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили международную повестку и двухсторонние отношения, сообщили в МИД.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Сирии и на Украине. Значительное внимание было уделено тематике двусторонних отношений», – говорится в сообщении МИД о встрече Лаврова и Болтона.

Переговоры между Лавровым и Болтоном, находящимся с официальным визитом в России, проходили за закрытыми дверями.

Позже Джона Болтона принял президент Владимир Путин, который выразил надежду, что визит станет первым шагом к «восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами».

В субботу госсекретарь США Майк Помпео сообщал, что после визита Болтона в Москву может пройти встреча глав России и США.