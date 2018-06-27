Путин пообещал посмотреть матч Россия – Испания

Президент Владимир Путин сообщил, что планирует посмотреть матч сборной России против испанской команды на чемпионате мира по футболу.

«Я, конечно, буду смотреть, буду болеть. Приду или нет, пока еще не знаю», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник полузащитник сборной Испании Иско выразил уверенность в том, что российская команда станет для испанцев опасным соперником в плей-офф чемпионата мира и способна показать хороший футбол.

Матч Россия – Испания пройдет 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве.