Информация о госпитализации бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова была взята с пародийного сайта, пишут СМИ.

Агентство Russia Today, ссылаясь на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова, сообщило о госпитализации о госпитализации экс-главы ВАДА Григория Родченкова.

Однако Ruposters полагает, что информация была взята с пародийного сайта ИА «Панорама». После матча «Россия – Египет» этот ресурс сообщал о госпитализации Родченкова с нервным срывом.

Помимо даты, 19 июня, Ионов повторил из шуточного материала такие детали, как шесть найденных пачек транквилизатора, квартира в Вашингтоне и госпитализация информатора в неврологическую клинику.

Ионов заявил Russia Today, что получил информацию от коллег, несмотря на попытки американских спецслужб ее скрыть.

После распространения информации член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил информатору WADA Григорию Родченкову пройти курс реабилитации в России, передает РИА «Новости».

В среду сообщалось, что Григорий Родченков пытался совершить самоубийство в квартире, арендованной для него ФБР.

Ранее он выступил с «разоблачениями» российского футбола.