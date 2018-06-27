Москвичей предупредили о резком похолодании

Жара в Москве сменится шквалистым ветром, интенсивными дождями, грозами и градом уже к концу недели, сообщает центр погоды «Фобос».

Грозовой фронт подойдет к столичному региону на выходных, несмотря на то, что к концу рабочей недели температура поднимется до 30 градусов, передает РИА «Новости».

Синоптики рекомендуют жителям и гостям Москвы подготовиться к грозам и граду, шквалистому ветру и резкому похолоданию.

Ранее сообщалось о погоде в столице в среду.