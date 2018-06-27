Нефть подорожала на данных API о сокращении запасов нефти в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вверх, реагируя на данные Американского института нефти (API) о сильном снижении запасов «черного золота» в США за прошлую неделю.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,43% – до 76,47 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,43%, составив 70,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Согласно данным API, за неделю по 22 июня запасы нефти в США упали на 9,2 млн баррелей.