В Британии разразился «пивной кризис»

Нехватка углекислого газа в Европе, установившаяся на территории Соединенного Королевства жаркая погода и успехи Англии в чемпионате мира по футболу, привели дефициту пива и газированных напитков в британских пабах, ресторанах и магазинах, который уже окрестили «пивным кризисом», сообщает Times.

По информации издания, компания Booker, один из крупнейших поставщиков напитков для британских пабов, ресторанов и магазинов, ограничила объемы отпускаемой продукции десятью ящиками пива, пятью ящиками сидра и безалкогольных напитков в одно заведение, передает ТАСС.

В конце прошлой недели британская компания Wetherspoon, владеющая сотнями пабов в королевстве, предупредила о риске перебоев с пивом из-за нехватки углекислого газа в Северной Европе, так как сразу пять предприятий, производящих углекислый газ, закрылись на техобслуживание как раз в период проведения мирового чемпионата по футболу.