Британию предупредили о перебоях с пивом из-за газа

Британская компания Wetherspoon, владеющая сотнями пабов в стране, заявила о риске перебоев с пивом из-за нехватки углекислого газа в Северной Европе.

«Мы осведомлены о ситуации с наличием CO2 в Европе и внимательно ее отслеживаем», – передает ТАСС со ссылкой на Independent заявление официального представителя Wetherspoon Эдди Гершона.

Он отметил, что с ними уже связалась крупная компания, занимающаяся производством пива, по поводу «проблемы с СО2, что, вероятно, повлияет на поставки и наличие определенных сортов пива и сидра».

По данным издания, дефицит CO2 может привести к нехватке пива и газированных напитков в пабах и магазинах в период матчей сборной Англии на ЧМ-2018 в России.

Сразу пять предприятий на севере Европы, производящих углекислый газ, закрылись на техобслуживание как раз в период проведения мундиаля.

По данным Британской ассоциации пива и пабов (British Beer and Pub Association, BBPA), за три матча групповой стадии ЧМ-2018 фанаты сборной Англии дополнительно выпьют 14 млн пинт пива (английская пинта составляет 568 мл).

Как заявила исполнительный директор BBPA Бригитта Симмондс, ситуация с наличием CO2 в Европе «начинает сказываться на производителях пива в Великобритании».

Напомним, в среду западные СМИ писали, что Москва испытывает дефицит пива для футбольных болельщиков, приехавших на ЧМ-2018.