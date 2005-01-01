Западные СМИ сообщили о дефиците пива в Москве из-за ЧМ-2018

Москва испытывает дефицит пива для футбольных болельщиков, приехавших на ЧМ-2018, пишут западные СМИ.

Поклонники футбола близки к тому, чтобы оставить московские рестораны и кафе без пива, пишет CNBC.

«Мы просто не думали, что они захотят только пива», – сказал официант одного из заведений столицы.

По его словам, пиво сорта «лагер» закончилось еще в понедельник. При этом новую поставку придется ждать еще долго, так как у поставщиков не хватает пива.

«В Москве действительно много людей, и все они пьют. Это жара, и это футбол», – добавил он.

Бармен Дмитрий из бара «Гоголь» сообщил, что футбольные фанаты в его заведении за три дня выпили более 800 литров пива. Он добавил, что во вторник пришлось осуществить три поставки с пивом, водкой и виски, чтобы пополнить запасы алкоголя.

Ранее британские СМИ писали, что ЧМ-2018 станет одним из наименее затратных для английских фанатов по сравнению с мундиалем в Бразилии и чемпионатом Европы во Франции. Отмечалось, что падение российского рубля и низкая стоимость пива и некоторых других продуктов позволят англичанам потратить в России значительно меньше средств, чем в 2014 и 2016 годах.