Британские СМИ рассказали о плюсах поездки на ЧМ-2018

Чемпионат мира 2018 года в России станет одним из наименее затратных для английских фанатов по сравнению с чемпионатом мира в Бразилии и чемпионатом Европы во Франции, пишут британские СМИ.

Как пишет британская The Daily Mail, падение российского рубля и низкая стоимость продуктов, таких как «пиво и бургеры», позволят англичанам потратить в России значительно меньше средств, чем в 2014 и 2016 годах, на прошлых играх.

На данный момент цены в России вдвое ниже, чем во Франции, и на 40% ниже, чем в Бразилии, отмечает издание. Цены на жилье в России также значительно уступают британским. Газета подчеркивает, что в России англичане потратят на алкоголь меньше, чем тратят у себя на родине. Единственный напиток, российская стоимость которого превышает цену в Великобритании – кофе.

Так, разменяв 500 фунтов стерлингов на рубли, англичане смогут получить на 66 фунтов стерлингов больше, чем в июне прошлого года, и на 202 фунта стерлинга больше, чем пять лет назад, до резкого падения рубля по отношению к фунту стерлингов. Отмечается, что с 2013 года британская валюта выросла к российскому рублю на 68%, передает RT.

Таким образом, английские футбольные болельщики смогут получить «наибольшую отдачу при наименьших затратах», утверждает издание.

Отметим, что до этого британские СМИ не раз пытались очернить Россию в глазах болельщиков. Так, в феврале прошлого года телеканал Би-би-си подготовил фильм «Армия российских хулиганов», в котором представил болельщиков агрессорами. Участники самой картины уже заявили, что их слова исказили.

Между тем, в июне 2017 года ФИФА отметила высокий уровень организации Кубка конфедераций, что идет вразрез с предупреждениями западной прессы о том, что в России процветает расизм, преступность и футбольным болельщикам придется туго.