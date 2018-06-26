Песков рассказал, как отследят исполнение поручений по итогам «прямой линии»

За ходом исполнения поручений по итогам «прямой линии», данных российским лидером Владимиром Путиным, проследит контрольное управление президента, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Глава государства традиционно анализирует круг тем и вопросов, систематизирует, и потом аппарат президента готовит перечень поручений для системного решения тех или иных проблем, что и было формализовано в этом документе (в перечне поручений)», – передает слова Пескова ТАСС.

По его словам, в этом перечне установлены и ответственные лица, и сроки исполнения поручений. Песков добавил, что контрольное управление будет осуществлять контроль ходом реализации поручений. Такой порядок действий был и ранее. Песков назвал его «устоявшимся и доказавшим свою эффективность практика».

Ранее во вторник президент России Владимир Путин дал поручения правительству и главам регионов по итогам «прямой линии», прошедшей 7 июня.

10 июня Путин заявил, что рассчитывает на то, что ответственные ведомства предпримут необходимые действия для решения проблем, озвученных на «прямой линии».