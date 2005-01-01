Путин дал ряд поручений по итогам прямой линии

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству, ведомствам и главам регионов по итогам состоявшейся 7 июня прямой линии.

Так, Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не допустить необоснованного роста цен на авиационное топливо и авиабилеты.

«Федеральной антимонопольной службе организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты в целях недопущения их необоснованного роста», – говорится в поручении. Доклад по этому вопросу от главы ФАС Игоря Артемьева президент ждет до 1 августа текущего года, отмечается в документе на сайте Кремля.

Кроме того, федеральные и региональные власти должны не допустить снижения зарплат бюджетников, поднятых в рамках исполнения майских указов главы государства от 2012 года. Так, правительству совместно с администрацией президента и властями регионов поручено «проанализировать ситуацию с оплатой труда отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики», определенных майскими указами и другими документами.

«Принять исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда (данных) категорий работников (...) и представить предложения по обеспечению ее дальнейшего роста», – говорится в поручении. Доклад по этому вопросу президент ожидает до 15 августа, указано в документе.

Также Путин поручил принять меры по завершению строительства жилых домов с привлечением средств дольщиков. «При участии акционерного общества «ДОМ.РФ» принять исчерпывающие меры по завершению строительства объектов недвижимости, создаваемых с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства и не введённых в эксплуатацию в установленные сроки, обеспечив постоянный мониторинг строительства таких объектов», – говорится в документе.

Кроме того, Путин поручил правительству и регионам проанализировать порядок предоставления государственных жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

«По результатам этого анализа представить предложения по совершенствованию механизмов взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации при принятии решений о выдаче государственных жилищных сертификатов и сокращению сроков рассмотрения документов, предусмотрев при необходимости внесение изменений в законодательство Российской Федерации», – говорится в документе.

Также Путин поручил обеспечить 6% ставку по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми. «Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих субсидирование до уровня 6% годовых процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), выданным российскими кредитными организациями и акционерным обществом «ДОМ.РФ» на приобретение (строительство) жилых помещений семьям, в которых родился четвертый или последующий ребенок, либо на рефинансирование ранее выданных таких кредитов (займов)», – говорится в документе.