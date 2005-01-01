Медведев сказал, чьи интересы будут учитывать при пенсионной реформе

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что, предлагая пенсионную реформу, кабмин старается учесть интересы работающих граждан.

«Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях: и, конечно, самих работников, и их работодателей, и интересы государства в целом», – заявил премьер, передает РИА «Новости».

Он также напомнил, что «возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена».

Премьер также подчеркнул, что увеличение пенсионного возраста потребует переобучения старшего поколения, и потребовал организовать такие программы.

Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Партия «Единая Россия» решила инициировать общественное обсуждение этой реформы. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что через шесть лет средняя пенсия в стране должна вырасти до 20 тыс. рублей.