Пленум Верховного суда разъяснил допустимость задержаний на митингах

Пленум Верховного суда России разъяснил, в каких случаях допустимо административное задержание нарушителей во время публичных мероприятий.

Как отмечается в постановлении пленума ВС, административное задержание может быть произведено, «если без применения указанных мер невозможно выявление совершенного административного правонарушения, установление личности нарушителя, правильное и своевременное рассмотрение дела об административном правонарушении и исполнение принятого по его результатам постановления».

Административное задержание «может быть обусловлено такими обстоятельствами, как поведение лица, свидетельствующее о том, что оно может возобновить противоправные действия, наличие обоснованных подозрений, что оно может уклониться от явки в судебное заседание, отсутствие у него определенного места жительства, необходимость совершения в отношении него предусмотренных КоАП РФ процессуальных действий, требующих личного участия, закрепление доказательств, необходимых для полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела об административном правонарушении».

Также пленум Верховного суда России фактически признал, что проведение публичных мероприятий имеет приоритет перед ярмарками и другими культурно-массовыми мероприятиями, передает ТАСС.

«Судам следует учитывать, что специально отведенные места для проведения публичных мероприятий определяются органами исполнительной власти субъекта РФ с целью создания дополнительных условий для беспрепятственной реализации гражданами и их объединениями права на свободу мирных собраний», – отметил пленум.

С учетом этого «проведение культурно-массового мероприятия, ярмарки и иного мероприятия, не относящегося по смыслу закона о публичных мероприятиях (о митингах, демонстрациях, шествиях) к публичному мероприятию, само по себе не может являться законным основанием для предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, заявленного к проведению в специально отведенном месте».

Вместе с тем, отметил пленум, проведение ярмарки или иного культурно-массового мероприятия может расцениваться как законное основание для предложения перенести проведение акции «только если информация о его проведении была опубликована в соответствии с требованиями законодательства РФ до подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и при совместном проведении данных мероприятий не может быть обеспечена их безопасность».

Принцип очередности действует и в случае проведения двух публичных мероприятий в одном месте, если их одновременное проведение не может гарантировать их безопасности (в том числе с учетом переполненности места их проведения). Организатору одного из публичных мероприятий может быть предложено перенести место или время если его проведение одновременно с другим публичным мероприятием, уведомление о котором было направлено ранее, «независимо от численности лиц, совместно присутствующих в месте проведения заявленных публичных мероприятий, не позволит обеспечить их мирный характер силами правопорядка … и потребует принятия чрезвычайных мер».