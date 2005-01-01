ОАК открестилась от планов по разработке самолета для замены «Руслана»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в настоящее время не собирается заниматься проектированием сверхтяжелого транспортного самолета для замены Ан-124 «Руслан», сообщили в пресс-службе Дивизиона транспортной авиации ОАК.

В ОАК подчеркнули, что эскизное проектирование самолета на замену Ан-124 сейчас не планируется, передает ТАСС.

В корпорации пояснили, что в рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжелый военно-транспортный самолет) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76.

Таким образом в ОАК опровергли появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что корпорация якобы планирует разработать эскизный проект самолета для замены «Русланов», производство которых было остановлено около десяти лет назад.

В то же время в корпорации сообщили, что в настоящее время ПАО «Ил» действительно ведет эскизное проектирование Ил-276 в рамках программы СВТС (средний военно-транспортный самолет), который должен прийти на замену Ан-12 и будет иметь грузоподъемность около 20 тонн.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что авиапредприятие «Авиастар-СП» объявило конкурс по оценке возможностей возобновления производства самолета Ан-124 «Руслан».

Ранее вице-президент «ОАК» Алексей Рогозин оценил возможность возобновления производства тяжелых транспортников Ан-124 «Руслан». Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала целесообразность такого шага.