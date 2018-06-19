Производитель Ан-124 «Руслан» задумался о возобновлении выпуска самолетов

Авиапредприятие «Авиастар-СП» объявило конкурс по оценке возможностей возобновления производства самолета Ан-124 «Руслан», следует из текста документации, размещенной на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по оценке состояния технологического оснащения для Ан-124, его пригодности для дальнейшего использования и оценка трудоемкости работ по перемещению оснащения с целью высвобождения производственных площадей», – передает РИА «Новости» текст документа.

Победитель конкурса должен проанализировать состояние стапельно-сборочного оснащения для изготовления самолетов Ан-124 и модернизированных Ан-124-100М (ВТА) и определить мощности, которые можно высвободить для производства в этих же цехах других самолетов.

Также нужно оценить, какое оборудование может быть законсервировано, демонтировано или перевезено. Сумма контракта – 9,5 млн рублей.



Напомним, 3 июня вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин заявил, что возобновление производства тяжелых транспортников Ан-124 «Руслан» трудная, но решаемая задача.