Замполпреда президента на Дальнем Востоке возглавил правительство Якутии

Заместитель полпреда президента России в ДФО Владимир Солодов, который курировал на Дальнем Востоке вопросы социальной и экономической политики, возглавил правительство Якутии, сообщил врио главы республики Айсен Николаев.

Он уточнил, что Солодов назначен исполняющим обязанности председателя правительства Якутии.

«Евгений Чекин освобожден от должности председателя правительства Якутии», – написал Николаев в своем Twitter.

Солодов был назначен заместителем полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке в 2015 году. До этого руководил департаментом проектов и практик направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», передает ТАСС.

Напомним, Айсен Николаев был назначен врио главы Якутии в конце мая, после того как президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Егора Борисова.