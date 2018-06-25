Трамп объявил о «большом прогрессе» на Ближнем Востоке

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед встречей с королем Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном заявил, что в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке был достигнут «большой прогресс».

По словам Трампа, после выхода США из соглашения с Ираном по ядерной программе ситуация очень сильна изменилась, не уточнив, о каких именно изменениях на Ближнем Востоке идет речь, передает ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что после выхода США из ядерной сделки Иран якобы начал выводить «своих людей» из Сирии и Йемена.

Напомним, в апреле постоянный представитель США при ООН Никки Хейли увязала вопрос вывода войск США из Сирии с действиями Ирана на территории республики.