Власти Варшавы собрались снести памятник благодарности советским солдатам

Власти Варшавы намерены демонтировать памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке, сообщается на официальном информационном портале польской столицы.

«Судьба памятника Благодарности Красной армии, находящегося в аллее у перекрестка Вашингтона, зависит от позиции Музея польской истории. После получения положительного решения начнется его демонтаж. Музей примет памятник в свое собрание», – цитирует сообщение ТАСС.

Памятник благодарности красноармейцам в Скарышевском парке был установлен 15 сентября 1946 года в память о советских солдатах, погибших в сентябре 1944 года в боях за район Прага, где расположен парк.

Отметим, монумент благодарности красноармейцам неоднократно становился мишенью антикоммунистически настроенных вандалов.

В июле 2017 года в Польше приняли поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, согласно которым предполагается снос установленных в стране памятников советской эпохи.