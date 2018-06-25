В Китае заблокировали американский канал после шутки о Си Цзиньпине

Популярный американский телеканал HBO запретили в КНР после того, как ведущий Джон Оливер в шоу «События прошедшей недели» сравнил главу Китая Си Цзиньпина с Винни-Пухом.

Из китайской соцсети Weibo исчезли посты про ведущего и его программу, пишет South China Morning Post. Отмечается, что пользователи не могут опубликовать записи с именем ведущего. При этом соцсеть показывает уведомление о незаконности таких действий.

В 2017 году Винни-Пуха запретили в соцсети в Китае из-за сравнения с Си Цзиньпином.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M — Financial Times (@FT) 16 июля 2017 г.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Китай пытается оградить детей от культурных ценностей Запада.