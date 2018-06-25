Роскосмос показал видео космической стрижки

Роскосмос выложил в Сеть видео, на котором российский космонавт Антон Шкаплеров с помощью специальной машинки стрижет коллегу Александра Мисуркина на МКС.

Как следует из ролика, опубликованного на сайте Роскосмоса, космонавты используют для стрижки специальную машинку, которая совмещена со шлангом пылесоса для того, чтобы состриженные волосы не разлетелись в невесомости по всей станции.

Во время стрижки к россиянам приходит американец Джо Акаба и в шутку предлагает Шкаплерову постричь его за три доллара.