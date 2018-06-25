Северный флот провел самый масштабный за 10 лет сбор-поход

Принимавшие участие в сборе-походе кораблей в Баренцевом море силы и войска Северного флота прибыли в базы и пункты постоянной дислокации, сообщили в пресс-службе флота.

Отмечается, что на заключительном этапе сбора-похода было отработано отражение массированного удара по группировке кораблей, передает РИА «Новости».

В масштабных маневрах приняли участие ракетный крейсер «Маршал Устинов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков». Всего в учениях участвовали 36 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО.

Все запланированные стрельбы выполнены успешно.

Отмечается, что за время сбора-похода в Баренцевом море всеми кораблями и судами было пройдено более 10 тыс. морских миль.

В апреле Минобороны опубликовало видео того, как ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» отразил авиационный удар условного противника в Баренцевом море.