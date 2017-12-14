Опубликовано видео ракетных и артиллерийских стрельб крейсера «Маршал Устинов»

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» отразил авиационный удар условного противника в Баренцевом море, сообщает Минобороны, опубликовав соответствующее видео.

Проведены учения по противовоздушной обороне. Выполнены «зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по имитированным воздушным целям», сообщает военное ведомство в Facebook.

«Маршалу Устинову» противостояли палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, которые «имитировали атаку с различных высот и направлений».

Экипаж корабля выполнил «условное применение зенитных ракетных комплексов «Форт» и «Оса», а также батарей универсального калибра АК-130».

Кроме того, крейсер провел учебную стрельбу из комплекса «Форт».