Кадыров назначил главу правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о назначении 46-летнего мэра Грозного Муслима Хучиева на пост председателя регионального правительства.

«Я подписал указ о назначении Муслима Хучиева на должность председателя правительства Чеченской Республики», – сообщил Кадыров в Telegram.

Кадыров сообщил, что также подписал указ о назначении Исы Тумхаджиева первым зампред правительства региона и освобождении от этой должности Ибрагима Закриева.

На прошлой неделе занимавший с 2012 года должность премьер-министра Чечни 43-летний Абубакар Эдельгериев был назначен советником президента России.

Муслим Хучиев в 1994 году окончил факультет журналистики МГУ. В 2009 году получил диплом Российской академии государственной службы при президенте России, а 2018 году в этом же вузе окончил магистратуру по экономике. С 2004 года работал в администрации президента и правительства Чечни. На посту мэра Грозного находился с 2010 по 2012 годы. В августе 2015 года его переизбрали на эту должность. Женат, воспитывает пятерых детей.