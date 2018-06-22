Путин назначил советников

Президент Владимир Путин подписал указ, которым освободил Александра Бедрицкого от должности советника главы российского государства по климату.

«Освободить Бедрицкого Александра Ивановича от должности советника президента Российской Федерации», – говорится в тексте указа на сайте Кремля. Указ президента вступает в силу со дня его подписания.

В июле Бедрицкому исполнится 71 год. С 2009 года он занимал пост советника президента – специального представителя президента по вопросам климата, а в период с 1993 по 2009 годы возглавлял Росгидромет.

Путин также подписал указ, которым назначил Абубакара Эдельгериева своим советником, и указ, которым назначил Валентина Юмашева советником на общественных началах.

Владимир Путин также переназначил Николая Патрушева на должность секретаря Совета безопасности России.