Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза

Президент Владимир Путин подписал указ о переназначении Николая Патрушева на должность секретаря Совета безопасности России.

«Назначить Патрушева Николая Платоновича секретарем Совета безопасности Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в указе президента на сайте Кремля.

Также Путин переназначил Юрия Аверьянова первым заместителем секретаря Совета безопасности, а Сергея Вахрукова, Александра Гребенкина, Рашида Нургалиева, Михаила Попова и Олега Храмова – заместителями.