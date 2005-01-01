Волгоград избавился от главной «околофутбольной» проблемы

Нижневолжская мошка, доставившая массу неприятностей английским фанатам 18 июня на матче Англия – Тунис, в день матча Египет – Саудовская Аравия будет докучать меньше, пообещал представитель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

«За выходные зеленые зоны вокруг стадиона «Волгоград-Арена» и территория Фестиваля болельщиков были обработаны препаратом, который воздействует только на мошку и комаров. Во время матча мошки почти не будет», – передает ТАСС слова представителя ведомства.

Он отметил, что защитный барьер от мошки вокруг объектов чемпионата формируется с помощью разбрызгивания концентрата ванили, перемешанного с водой.

«Ваниль, как гвоздика, анис и другие эфирные масла, обладает репеллентными свойствами», – сказал представитель регионального комитета.

Тем временем власти Волгоградской области выразили надежду, что мошка повысит узнаваемость региона среди туристов, что положительно скажется на туристической сфере города.

«Посмотрите, сколько интересных идей появилось вокруг мошки: говорят, что из-за этого англичане (на матче со сборной Туниса на «Волгоград Арене» 18 июня) лучше бегали... Нас запомнили, и я считаю, что с туристической точки зрения это хорошо», – рассказала замглавы регионального комитета культуры Оксана Маргиани, отметив, что в целом чемпионат мира позволит выявить те аспекты в имидже города, которые нуждаются в доработке.

Напомним, ранее игрок сборной Англии Гарри Кейн пожаловался на волгоградскую мошкару. До этого британские СМИ писали, что полчища летающих насекомых сеют хаос в Волгограде, мешая футбольным фанатам, игрокам и журналистам.

Позднее власти Волгоградской области отчитались об успешном противостоянии засилью мошки, на которую жаловались футболисты сборной Англии после матча с Тунисом.