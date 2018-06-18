Британцы столкнулись с неожиданной напастью в Волгограде

Полчища летающих насекомых сеют хаос в Волгограде, мешая и футбольным фанатам, и игрокам, и журналистам, пишут британские СМИ.

Британские СМИ опасаются, что комары и мошки могут стать помехой для игроков английской сборной, которой вечером понедельника предстоит первый матч с командой Туниса. Sky Sports News уже был вынужден отменить запланированные интервью из-за нападения насекомых на репортера, сообщает The Guardian.

В Волгограде знали, что комары и мошки будут доставлять неприятности, поэтому накануне выходных близлежащие болота орошались пестицидами. Представители волгоградских властей попросили национальный маркетинговый центр по туризму указать в путеводителях, что они применили против насекомых «химическое оружие». Однако в свете последних событий – из-за отравления Сергея Скрипаля в Солсбери – было решено, что это не самая лучшая формулировка.

Предполагается, что пестициды смогли снизить численность комаров на время выходных, но теперь, как отмечает The Guardian, насекомые вернулись, чтобы мстить. В СМИ считают, что расположение стадиона прямо рядом с Волгой может привести к тому, что во время матча в понедельник вечером количество насекомых возрастет еще сильнее.

Несмотря на строгий запрет на то, чтобы проносить жидкости, в фанзоны с экранами для болельщиков разрешили брать с собой репеленты из-за серьезной проблемы с насекомыми.

Как сообщается в социальных сетях, проблема с насекомыми преследует не только Волгоград. Например, в Омской области местных жителей также терроризирует мошкара.