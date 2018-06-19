Волгоградские власти ответили на обвинения из-за атаковавшей футболистов мошки

Власти Волгоградской области отчитались в успешном противостоянии с засильем мошки, на которую жаловались футболисты сборной Англии после матча с Тунисом.

«Для Волгоградского региона наличие мошки – традиционное явление в июне, обусловленное климатическими особенностями. В этом году благодаря принимаемым мерам наблюдается не такое обилие мошки, как обычно», – сообщили в пресс-службе администрации региона, передает «Интерфакс».

Игрок сборной Англии Гарри Кейн, который в понедельник в матче со сборной Туниса забил два гола, пожаловался на волгоградскую мошкару. До этого британские СМИ писали, что полчища летающих насекомых сеют хаос в Волгограде, мешая футбольным фанатам, игрокам и журналистам.