Иранский футболист пожаловался на оскорбления со стороны испанского форварда

Защитник сборной Ирана Мортеза Пуралиганджи заявил, что подвергся оскорблением со стороны форварда сборной Испании Диегу Косты по ходу матча группового этапа чемпионата мира.

«Диегу Коста оскорблял всех моих близких на протяжении всего матча. Он мог просто повернуться и, посмотрев мне в глаза, оскорбить мою сестру и мать. Тем не менее я пытался контролировать себя и сосредоточиться на игре», – передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на иранского журналиста Сина Саемиана слова Пуралиганджи.

Отметим, что Коста стал автором единственного гола в матче Иран – Испания.

Напомним, в 2006 году итальянский футболист Марко Матерацци, получивший от капитана сборной Франции Зинедина Зидана удар головой в грудь в финальном матче ЧМ, признался, что оскорбил француза.

В СМИ высказывались предположения, что Матерацци, возможно, задел сестру или мать Зидана или обозвал самого его «террористом».

Капитан сборной Франции Зинедин Зидан в эфире канала Canal Plus рассказал, что же произошло между ним и итальянцем Марко Матерацци в финале чемпионата мира и извинился перед всеми за свой поступок.