ВМС Таиланда подключили к поискам пропавших в пещере футболистов

Группа ВМС Таиланда из 17 человек в понедельник утром приступила к поисковой операции в пещере Кхао Луанг, отправившись на поиски пропавшей местной футбольной команды, сообщило издание Bangkok Post.

По уточненным данным, в пещере, простирающейся на несколько километров, могут находиться 12 спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет и их 25-летний тренер, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что игроки таиландского футбольного клуба и их тренер потерялись в пещере Кхао Луанг в городе Хуахин.