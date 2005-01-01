Премьер Болгарии пообещал Эрдогану деньги ЕС на мигрантов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе телефонного разговора поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана с победой на досрочных президентских выборах и пообещал, что ЕС выполнит свою часть договоренностей с Анкарой, выделив средства на содержание мигрантов, сообщила пресс-служба премьера.

Борисов сообщил Эрдогану, что на саммите европейских лидеров в Брюсселе настаивал на выполнении соглашения с Анкарой и выплате Турции нового транша от Евросоюза, передает ТАСС.

Борисов выразил надежду на развитие взаимодействия с Турцией по миграции, а также на мир и стабильность в регионе.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что миграционное соглашение Евросоюза с Турцией является «образцовым», призвав заплатить Анкаре очередной транш.

Между тем, премьер Испании Педро Санчес признал, что лидеры 16 стран ЕС не достигли никаких практических договоренностей, а президент Франции Эммануэль Макрон констатировал, что миграционный кризис в ЕС перерос в политический.