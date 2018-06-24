ЕС не пришел к согласию по итогам экстренного саммита по миграции

Лидеры 16 стран – членов Европейского союза на экстренном саммите по миграции в Брюсселе не достигли никаких практических договоренностей, заявил премьер Испании Педро Санчес, покидая встречу.

«Нет, мы не достигли никаких практических договоренностей», – приводит его слова ТАСС.

Санчес добавил, что в ЕС есть только общее понимание, что ответ на вызовы миграции должен быть только общеевропейским.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь заявила, что участники неформальной встречи по миграции в Брюсселе выразили общую позицию в борьбе с нелегальной миграцией и укреплении защиты границ ЕС, передает РИА «Новости».

Ранее в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миграционный кризис в Европейском союзе перерос в политический.