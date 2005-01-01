Меркель назвала соглашение с Турцией по мигрантам «образцовым»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что миграционное соглашение Евросоюза с Турцией является «образцовым», призвав заплатить Анкаре очередной транш.

По ее словам, в ЕС собираются заключить аналогичные соглашения с другими странами происхождения мигрантов, передает РИА «Новости».

Премьер Греции Алексис Ципрас, в свою очередь, выразил надежду, что власти Турции будут придерживаться своих обязательств по миграционному соглашению.

Накануне премьер Испании Педро Санчес признал, что лидеры 16 стран – членов Европейского союза на экстренном саммите по миграции в Брюсселе не достигли никаких практических договоренностей, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миграционный кризис в ЕС перерос в политический.