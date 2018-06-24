Летчик погиб при крушении военного самолета в США

В результате крушения турбовинтового военного самолета A-29 Super Tucano в американском штате Нью-Мексико погиб летчик, сообщили представители базы ВВС США Holloman, вблизи которой произошел инцидент.

Причины авиапроисшествия выясняются, передает РИА «Новости» сообщение представителя американской базы.

Ранее сообщалось, что при катастрофе, произошедшей в пятницу, один летчик был ранен, о судьбе второго не было известно. Теперь представители базы подтвердили гибель второго летчика.

Уточняется, что самолет совершал учебный полет и по неизвестным причинам упал рядом с полигоном.

A-29 Super Tucano производится бразильской компанией Embraer.

Отметим, в последнее время все чаще сообщается об авиапроисшествиях в американских ВВС. Пентагон признал, что нынешняя статистика «является ненормальной». Американские военные эксперты забили тревогу из–за опасности, в которой оказались американские летчики, совершающие полеты на устаревших боевых самолетах.