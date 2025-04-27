В ДНР сообщили о выпуске 12 снарядов НАТО по Горловке за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные обстреляли Горловку с начала суток, выпустив по городу 12 снарядов калибром 155 миллиметров, передает РИА Новости. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

В сообщении уточняется: «После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 07.05 – населённый пункт Катериновка – населённый пункт Горловка (Центрально-городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 08.00 – населённый пункт Дылеевка – населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров».

По данным ведомства, в период с 08.50 до 09.00 по Горловке было выпущено еще семь снарядов аналогичного калибра. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ обстреляли Горловку, в результате чего пострадали два человека, ранее украинские военные атаковали город с применением артиллерии и дронов, а мирный житель погиб в результате удара украинского БПЛА по Горловке.