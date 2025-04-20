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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два человека
После обстрела ВСУ Горловки вопреки перемирию пострадали два жителя
В результате артиллерийской атаки ВСУ по Горловке, вопреки пасхальному перемирию, пострадали два человека, сообщил мэр города Иван Приходько.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Приходько, число раненых мирных жителей Горловки после обстрела со стороны ВСУ возросло до двух человек.
По данным главы города, украинские войска применили ствольную артиллерию натовского калибра и кассетные боеприпасы. Атаки также осуществлялись с помощью беспилотных летательных аппаратов. Обстрелы произошли в воскресенье, несмотря на пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия с 18 часов 19 апреля до полуночи 21 апреля.
Владимир Зеленский пообещал «зеркальные действия» в ответ на режим прекращения огня.
Посол по особым поручениям МИД России Мирошник сообщил, что обстрелы Донецка, Горловки, Херсонского и других направлений сохраняются, а число сообщений о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ увеличилось.