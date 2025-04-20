Обменянные боевики «Азова» выразили недовольство Киевом и отказались воевать

Tекст: Дмитрий Зубарев

Обменянные боевики «Азова» Владислав Хруль и Максим Холопченко выразили недовольство действиями киевских властей, сообщает ТАСС. По их словам, они разочарованы тем, что их обмен откладывался на годы, в то время как командование группировки было возвращено в короткие сроки после пленения. В результате долгого ожидания бывшие пленные говорят, что уже не собираются возвращаться на фронт, несмотря на поддержку войны и мобилизации.

Холопченко заявил: «Вряд ли я пошел бы [на фронт] снова. Хочу отдохнуть. Я в 19 [лет] в плен попал, молодость пропадает». Он подчеркнул, что полностью поддерживает действия украинских военкомов по принудительной мобилизации мужчин на улицах, однако сам участвовать в боевых действиях больше не планирует.

В свою очередь Хруль отметил, что среди бывших пленных царит разочарование и недоверие к киевскому режиму. Он рассказал, что поначалу некоторые из освобожденных еще собирались подписывать контракты и продолжать службу, но теперь, по его словам, «такого желания уже нет», так как они почувствовали себя ненужными собственной стране. Хруль объяснил, что Киев меняет боевиков «Азова» малыми группами, чтобы избежать возможного массового бунта среди освобожденных, тогда как обычных мобилизованных обменивают почти сразу.

В результате обмена 19 апреля были возвращены на территорию, подконтрольную Киеву, 246 военнопленных ВСУ, в числе которых оказались Хруль и Холопченко. Одновременно Россия получила 246 своих военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный, взятый в плен в Белгородской области, рассказал о задачах, которые ставили перед ним командиры ВСУ, назвал 9 Мая общим праздником для россиян и украинцев, а также заявил, что его подразделение попадало под огонь своих же сил.