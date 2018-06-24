Асад отверг помощь Запада в восстановлении Сирии

Сирийский президент Башар Асад заявил, что не собирается привлекать Европу и США к проектам в области реконструкции страны после окончания войны.

Так он прокомментировал заявления ряда политиков о том, что Запад не станет помогать Дамаску, пока у власти находится нынешнее правительство. По словам Асада, эти заявления – лучшие, что прозвучали с Запада за все время войны в сирийском государстве.

«Мы просто не позволим им это сделать. Придут они с деньгами или нет? Предложат они заем, пожертвование или гранты, что угодно – нам Запад не нужен», – заявил Асад в интервью программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на телеканале НТВ.

По словам сирийского лидера, Запад «далек от понятия «честность». Они не дают, они только берут», – пояснил президент Сирии.

Он сказал, что Дамаск будет опираться только на собственные силы при восстановлении страны, а в сложных ситуациях – на помощь друзей. Асад допустил, что с такой стратегией восстановление Сирии продлится дольше, однако не будет поводов для беспокойства.

Асад добавил, что в то же время многие европейские компании пытаются наладить деятельность в Сирии, но они руководствуются исключительно желанием заработать. По его словам, такую «экспансию» поддерживают правительства стран Европейского, однако своей позиции они не афишируют.

«Когда речь идет о восстановлении страны после войны – вы говорите, 400 млрд плюс-минус это примерно – это целый рынок, это целая экономика, это инвестиции», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД ранее публиковала мнение экономиста Антона Любича о том, какие риски для России таит восстановление Сирии.