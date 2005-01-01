Какие риски для России таит восстановление Сирии

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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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Назван главный урок сингапурского саммита Трампа и Ким Чен Ына

Трамп и Ким на встрече в СингапуреФото: Susan Walsh/AP/ТАСС
Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Российско-корейская встреча в верхах не будет иметь такого международного резонанса, как недавние беседы Кима с Трампом, но зато на ней могут быть достигнуты реальные договоренности. Впрочем, сингапурский саммит и не мог завершиться никак иначе, потому что на самом деле Трампа интересует вовсе не Корея. Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Украина наживает себе еще одного врага в Европе

СБУ устроила охоту за картой «Великой Румынии», включавшей часть современной Черновицкой областиФото: ssu.gov.ua
Политика принудительной украинизации, которую проводит Киев, стала раздражать не только Венгрию (если брать лишь западных соседей Украины). Теперь и Румыния возмущена силовыми акциями, проводимыми Украиной против национальных меньшинств. Почему киевские чиновники обвиняют местных румын в сепаратизме и есть ли для этого реальная подоплека? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Какие риски для России таит восстановление Сирии

Антон Любич, экономист
За предыдущие 104 года наша страна непозволительно часто с внушительными потерями таскала из огня каштаны для других. Кому-то неизменно доставались каштаны, а нам – обожженные руки. Очень не хотелось бы повторения этого сценария. Подробности...

Три вещи, которых не хватает на чемпионате мира

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Всем хорош чемпионат мира по футболу в России: и стартовым матчем, и атмосферой дружелюбной расслабленности на улицах. Но есть, пожалуй, три вещи, которых ему не хватает. Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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          Антон Любич

          Какие риски для России таит восстановление Сирии

          Антон Любич
          экономист
          		 15 июня 2018, 18:25

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          На днях произошло достаточно рядовое для мест, где идет гражданская война, событие – боевики предприняли попытку прорваться по направлению к Пальмире. При помощи российских ВКС правительственные силы атаку отбили, а боевики понесли тяжелые потери – пять погибших.

          Военные эксперты могут сделать из этого события другие выводы. Но экономический ум, сопоставляя фразы «ракетно-бомбовый удар» и «погибло пять боевиков», делает вывод об истощении сил боевиков и, следовательно, о том, что активная фаза конфликта подходит к концу.

          Об этом же говорит и взгляд на карту оперативной обстановки в Сирии: правительство уверенно контролирует правый берег Евфрата, кроме анклава в Идлибе, зачистка которого проблематична по дипломатическим соображениям, но и расширение затруднительно для боевиков по военным причинам. Левый берег Евфрата контролируют курды, с которыми возможен только дипломатический разговор о будущем их участии в политической жизни единой Сирии.

          Какой вывод из этого можно сделать? Настала пора говорить о послевоенном восстановлении Сирии. И именно здесь для России таится главная угроза.

          За предыдущие 104 года наша страна непозволительно часто с очень внушительными потерями таскала из огня каштаны для других. Кому-то неизменно доставались каштаны, а нам – обожженные руки и чувство собственной правоты. Очень не хотелось бы повторения этого сценария.

          Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

          Участие российских (не только крупных государственных, но и средних частных) компаний в восстановлении Сирии могло бы дать значимый толчок экономическому росту в России, темпы которого в настоящее время не устраивают никого: от главы государства до домохозяйки.

          Речь идет о гигантских суммах. Гражданская война нанесла за семь лет Сирии урон, оцениваемый в 5,5 триллионов рублей, а возвращение Сирии за 10 лет на довоенный уровень потребует не менее 12–13 триллионов рублей капиталовложений.

          При этом Сирия обладает значительными внутренними ресурсами, чтобы расплатиться за «российский план Маршалла»: это не только нефть и газ, но и фосфаты (что особенно важно, учитывая совместный контроль России и Белоруссии над мировым рынком калийных удобрений), а также средиземноморский климат.

          Посол Сирии в России Риад Хаддад уже делал заявление о желании сирийских властей развивать инфраструктуру для приема российских туристов. И смысла в этих словах гораздо больше, чем повода для зубоскальства.

          Вновь-таки – это многомиллионный рынок для российских финансовых структур и база для перевода в практическую плоскость разговора о «переводе межгосударственных расчетов на рубль» и о «рубле как мировой резервной валюте».

          Восстановление жилья – важный источник заказов для российских строительных компаний и российских же производителей строительных материалов.

          Кто-то не рискнет пойти на этот рынок сейчас, когда нормы доходности наивысшие.

          Кто-то испугается односторонних ограничительных мер со стороны США и их союзников.

          Но несомненно, что многих представителей деловых кругов в России это не пугает. Показателен в этой связи визит одного из сопредседателей «Деловой России» Андрея Назарова в Дамаск, где он встретился с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом. Важно, что «Деловая Россия» объединяет частные несырьевые компании, тот пресловутый технологичный экспорт, о развитии которого у нас очень любят говорить.

          Политическая поддержка деловых устремлений российских компаний (не только ресурсных и не только государственных) была бы важным показателем того, что подход России во внешней политике избавляется от прежнего романтизма, наполняется прагматизмом и пониманием того, что за такой поддержкой – поддержка рабочих мест и наполняемости экспортерами местных бюджетов во многих регионах самой России.


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