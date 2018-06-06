Шойгу предложил странам СНГ помочь в налаживании мирной жизни в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу, открывая заседание совета министров обороны государств-участников СНГ, предложил этим странам принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии.

«Для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями. В связи с этим обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, с предложением принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

По его словам, взаимодействие может касаться разминирования территории, совместного патрулирования контроля зон деэскалации, оказания гуманитарной помощи, восстановления инфраструктуры.

«Рассчитываем на вашу поддержку, которая продемонстрировала бы наше единство в борьбе с международным терроризмом и обеспечении общей безопасности», – заявил глава российского оборонного ведомства.



Он отметил, что в данный момент в Сирии актуальность получают вопросы политического урегулирования, оказания гуманитарной помощи и восстановления инфраструктуры.



По словам Шойгу, от боевиков освобождена большая часть территории Сирии, с оставшимися террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата и созданы условия для возрождения Сирии как единого, неделимого государства.

Напомним, в субботу в калининградском курортном городке Зеленоградск состоялась торжественная передача командованию Балтфлота игровой площадки для детей разрушенного войной города Алеппо.