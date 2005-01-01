Российские школьники и студенты соревнуются в роботостроении на олимпиаде в Татарстане

В городе Иннополис Республики Татарстан в воскресенье стартовал заключительный этап Всероссийской робототехнической олимпиады.

В Иннополис приехали около 500 школьников и студентов из 50 регионов России, которые представляют собственные разработки в сфере проектирования и конструирования роботов и демонстрируют познания в области информационных технологий.

На церемонии открытия юных робототехников поприветствовали министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов и министр образования и науки республики Рафис Бурганов, а также ректор университета Иннополис Александр Тормасов.

«В этом году юные разработчики впервые выступят в соревнованиях по манипуляционным и мобильным интеллектуальным робототехническим системам, а также представят собственные проекты интеллектуальных робототехнических систем (ИРС): в категории «Манипуляционные ИРС» школьникам предстоит разработать автономного промышленного робота с манипулятором и запрограммировать его на сортировку контейнеров в логистическом центре. «Мобильные ИРС» - категория для школьников 9-11 классов и студентов. Стоят задачи разработать многоагентную систему из двух автономных роботов-саперов и запрограммировать ее на ориентацию на местности, нахождение и обезвреживание заложенной бомбы. В категории «Проекты ИРС» учащиеся 9-11 классов соревнуются в разработке проектов по предложенной организаторами теме», – рассказал руководитель отдела проектных олимпиад университета Иннополис Алексей Хабибуллин в интервью ТАСС.

Напомним, соревнования проходят традиционно в четырех категориях: основная, продвинутая, футбол роботов и творческая. Например, в творческой категории нужно будет построить робота, который способствует выращиванию, обмену и потреблению продуктов питания. А в продвинутой участники должны создать робота, который может заработать максимальное количество баллов в состязании Tetrastack – роботизированнм «Тетрисе». В этом соревновании робот должен находить, идентифицировать и укладывать разноцветные фигуры, называемые «тетракубами», внутри специальной укладочной формы в виде вертикального прямоугольника.

В этот раз впервые будут проводиться мастер-классы. На них каждый получит возможность создать своего робота и послать его выполнять задания в воздухе или под водой, а также пройти полосу препятствий на робототехнических внедорожниках. «В рамках олимпиады пройдут лекции представителей партнеров олимпиады и сотрудников лабораторий и Центра развития робототехники университета Иннополис», – отметил Хабибулин.

Университет Иннополис принимает заключительный этап неслучайно – именно он является национальным оператором Всемирной олимпиады роботов. «Вуз также занимается подготовкой российской сборной на всемирные игры. В прошлом году в Коста-Рике национальная команда заняла первое место во всемирной олимпиаде, завоевав пять золотых, одну серебряную и две бронзовых», – подчеркнул Хабибуллин.

Сама всероссийская олимпиада как раз является площадкой для отбора на международный конкурс World Robot Olympiad 2018. Победители и призеры отправятся на учебно-тренировочные сборы, по результатам которых будет сформируется сборная РФ для участия во всемирной олимпиаде, которая состоится в ноябре 2018 года в Таиланде. Это первая страна, которая примет у себя олимпиаду дважды.