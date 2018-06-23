Клинтон заподозрила Россию в ослаблении мировых альянсов

Россия занимается распространением «авторитарного, расистского и ксенофобского движения, которое ослабляет традиционные альянсы США и подрывает демократию», заявила бывший кандидат на пост американского президента Хиллари Клинтон.

Клинтон заявила, что Россия является сторонницей «превосходства белой расы и ксенофобского движения, созданного, чтобы ослабить традиционные альянсы Америки». По ее словам, якобы имевшее место «российское вмешательство» в выборы в США в 2016 году является «явной и непосредственной опасностью западной демократии», сообщает ИноТВ со ссылкой на The Independent.

«Мы видим, что это авторитарное движение распространятся из Кремля, достигая Европу и выходя за ее пределы. Оно поощряет правых националистов, сепаратистов, расистов и даже неонацистов», – заявила Клинтон.

«Мы живем в эпоху, когда фундаментальные права, гражданская добродетель, даже факты и разум подвергаются невиданной прежде атаке», – резюмировала Клинтон.

Напомним, в марте спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосовал за прекращение расследования «вмешательства» России в президентские выборы в Штатах 2016 года. Президент США Дональд Трамп тогда несколько раз подчеркнул, что доказательств сговора его команды с Москвой обнаружено не было.