Названа основная ошибка США в отношениях с Россией

США допустили роковую ошибку в отношениях с Россией, начав расширение НАТО на Восток, считает американский журналист Дейв Маджумдар.

Маджумдар, являющийся редактором военного раздела журнала The National Interest, выразил мнение, что самой главной ошибкой США в отношениях с Россией за весь период после холодной войны является расширение НАТО на Восток, передает РИА «Новости».

По мнению журналиста, экспансионистская политика альянса привела к значительному ухудшению отношений с Москвой, посеяла «семена вражды» между Россией и США.

Именно из-за действий альянса в российском обществе появились антизападные тенденции и возродился дух холодной войны.

Таким образом, «Белому дому удалось расширить НАТО, однако он не сумел интегрировать Россию в новую структуру трансатлантической безопасности».

Основы конфронтации с Москвой были заложены экспансией альянса при Билле Клинтоне, а действия НАТО при президенте Буше-младшем «опустили двусторонние отношения до самого низкого уровня за период после холодной войны».

Ранее сообщалось, что НАТО провело секретные учения в Польше «для устрашения России».