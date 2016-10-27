НАТО провело секретные учения «для устрашения России»

Американская журналистка написала о том, что в одной из деревень Польши страны НАТО провели военные учения, в которых отработали противодействие России при захвате прибалтийских стран.

Как пишет американская журналистка Энн Аппельбаум для Gazeta Wyborcza, если произойдет реальный или выдуманный Россией политический конфликт, то Россия сможет захватить Прибалтику за считаные часы. Чтобы противостоять этому, более 10 стран НАТО (в том числе Германия, Канада, Бельгия и Швеция) провели самые крупные за последнее время учения близ польской деревни, которую журналистка специально не стала называть, сообщает ИноТВ.

«Учения были частично засекречены, меня попросили, чтобы я не указывала названия этой польской деревни. Однако командующая операцией Десятая группа специальных сил НАТО очень хочет, чтобы потенциальные агрессоры знали, что они проводились», – написала Аппельбаум.

Журналистка подчеркивает: Россия должна знать о том, что в рамках учений были рассмотрены все сценарии, включающие в себя в том числе и отражение полномасштабной атаки. При этом в ее статье заявляется, что, несмотря на российскую пропаганду о жаждущих войны американцах, учения проводятся как раз по причине нежелания войны США.

Тем не менее американский командующий сообщил журналистке, что суть проведенной операции в устрашении России.

Напомним, что в этом году американские СМИ уже сообщали о желании России напасть на Прибалтику. Чтобы «сдерживать Россию», лидеры Литвы, Латвии и Эстонии попросили у президента США Дональда Трампа направить больше войск и усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО, на что США в ответ пообещали почти 100 млн долларов на покупку крупнокалиберных боеприпасов и более 70 млн долларов в виде учений и оборудования. При этом глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что противостоять России можно только с позиции силы.

В апреле Трамп добился увеличения военного бюджета Германии, из которого значительную часть планируется потратить на военные учения непосредственно у российской границы. При этом учения НАТО возле границы России начались задолго до событий 2014 года.

Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия ни на кого нападать не собирается. Путин сказал, что это «немыслимо, глупо и нереалистично».