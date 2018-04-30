Эстония рассказала, как говорить с Россией с позиции силы

Глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что противостоять России можно только «с позиции силы, единства и решимости».

Миксер в интервью Sydney Morning Herald прокомментировал пятничный доклад Конгресса США, заявив, что ранее со стороны России уже были «тревожные звоночки». При этом он отметил, что Эстония на всем протяжении взаимоотношений с восточным соседом была «настороже»

По его словам, несмотря на членство Таллина в НАТО, Россия может захватить Эстонию за день, если захочет этого. Миксер также обвинил Москву в развязывании конфликтов с Грузией и Украиной.

«Мы видели, как Россия за 10 лет провела две военные операции против своих соседей: в 2008 году против Грузии и недавно против Украины. Если вдуматься, то это довольно пугающий пример. В Европе XXI века вы видите страну, применяющие – по-видимому, без особых колебаний – военные средства для достижения своих политических целей», – сказал министр.

Глава эстонского МИД отметил, что знает, как противостоять России.

«Когда вы говорите с таким лидером как Путин, – а нам, очевидно, необходимо разговаривать с Россией, – то следует выступать с позиции силы, единства и решимости. Любой признак колебания истолковывается в Кремле как слабость, которую можно использовать», – подчеркнул Миксер.

В пятницу комитет по разведке палаты представителей Конгресса США распространил рассекреченный доклад по якобы имевшему место «российскому вмешательству» в американские выборы, а также о деятельности России в европейских странах.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как НАТО устраивает учения у границ России, в том числе на территории Эстонии и других стран Прибалтики.